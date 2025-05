Agu Kohari: Hiiumaa on tervik ja Hiiumaal on keskus

Pean tõdema, et nii kaootilist juhtimist nagu viimased kaheksa aastat Hiiumaa vallas, on raske ette kujutada. Tulemuse saavutamist ja arengut, eriti tasakaalustatud arengut selline olukord ei soosi. Asjad kipuvad kiskuma kiiva, olgu siis tahtmatult või ka vahel tahtlikult, sest nagu ütleb vanasõna: sogases vees on hea kala püüda.