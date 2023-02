Eelmisel neljapäeval toimunud erakorra­lisel istungil moodustas vallavolikogu Hiiumaa valla jaoskonnakomisjonid ja määras liikmed 5. märtsi riigikogu valimisteks, hääletamisruumide asukohad on endised. Vallasekretäri ette­panekul moodustatakse viis jaoskonna­komisjoni.

Valimisjaoskonna nr 1 esimees on Külli Vallimäe-Tuberg, hääletamis­ruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kärdla Kultuurikeskuses Rookopli tn 18.

Valimisjaoskonna nr 2 esimees on Leelo Sarapuu, hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Kõrgessaare Raamatu­kogus Tööstuse tee 16a.

Valimisjaoskonna nr 3 esimees on Maili Uibo, hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Käina osavalla valitsuses Hiiu mnt 28.

Valimisjaoskonna nr 4 esimees on Katrin Paat, hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Palade põhikooli ruumides.

Valimisjaoskonna nr 5 esimees on Heli Üksik, hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Emmaste osavalla valitsuse ruumides.