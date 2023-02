Vallavanema ja Tuuletorni juhataja palgad jäävad alla 3000 euro

Eelmisel nädalal arutasid vallavolikogu fraktsioonide esindajad ettepanekut, tõsta vallavanema töötasu, mis on hetkel 2850 eurot. Põhjendusena toodi, et töötasu määr ei ole viimased viis aastat muutunud. Arutelul märgiti, et ametnike palgad vallas on samal ajal tõusnud ja omavalitsusjuhi palga­numbrilt on Hiiumaa vald Eestis viimaste seas. Uueks palgaks pakuti 3300 eurot ja arutelu jäi pooleli. Vallavanem ise on andnud teada, et keerulises majandusolukorras ta palgatõusu ei soovi.

Lisaks vallavanemale koosneb Hiiumaa valla juhtimisstruktuur kahest abivallavanemast ja viiest osavallavanemast, kelle palgad on vallavanema omast väiksemad. Kokku kulub kaheksa vallajuhi palkadele koos maksudega igakuiselt üle 25 000 euro.

Hiiumaa vallavanemaga samas suurusjärgus palka saab Käinas asuva elamuskeskuse Tuuletorn juhataja Krista Metsand, kes kinnitati ametisse eelmise aasta kevadel. Tema palga suurus selle aasta alguses ei muutunud. „Eks see on hea näide asutuste ühendamise mõistlikkusest, kus kahe nadi palga tõstmise asemel saab ühe korraliku ilma tõstmata tekitada, koos korraliku koormusega,“ lausus kommentaariks Hiiumaa esindus­objekti juhi töötasu kohta Käina osavalla vanem Omar Jõpiselg.