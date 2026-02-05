Leitnant Niels-Peter Rattiste on alates 1. novembrist 2025 Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna pealik. Rattiste on tegevväelase taustaga, üheksa aastase Kaitseväe staažiga ohvitser ja ka endine Kõrgessaare osavalla vanem.
UUDISED
VALIK TEHTUD | Hiiumaa valla uus kriisispetsialist on Niels-Peter Rattiste
Hiiumaa valla uueks kriisivalmiduse spetsialistiks saab Niels-Peter Rattiste, kes asub tööle lähinädalail, kinnitas Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Triinu Rajasalu.
Veel lugemist:
GALERIID
Kärdlas avas uues asukohas uksed Würthi kauplus, mis kolis Sõnajala tööstuspargist Heltermaa maanteele, ruumidesse, kus varem tegutses osaliselt Tähva pood.
UUDISED
Vaatamata madalale veetasemele on ühendus Hiiumaaga tagatud, parvlaev Tiiu sõidab vastavalt graafikule ning teeb lisaks graafikule ka asendusreise, teatas TS Laevad. Parvlaeva Regula väljumised...
SPORT
Rakveres peetud suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel sprindis ja sprinditeates jõudsid Hiiumaa sportlased mitmel korral poodiumile.
SPORT
Saaremaal Ariste lahel peeti reedest pühapäevani jääpurjetamise Eesti meistrivõistlused klassidele DN, DN juunior, Ice-Optimist ja Monotüüp-XV.