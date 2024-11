VÄÄRT LIND | Marko Reikopile kormoraniroog maitses

Saate algul uuris Reikop peakokalt, mida too asjast arvas, kui Raul Vinni tuli tema juurde pakkumisega teha kormoranist süüa. „Üks hull on metsast välja tulnud,“ kostis Heinmets.

Peakokk pakkus „Ringvaate“ saatejuhile nelja kormoranist tehtud rooga: vinnutatud kormoraniliha, rinnafileest valmistatud praadi, kormoranihautist ning pasteeti kormoranimaksast ja -südamest. Praad ja hautis valmisid sealsamas stuudios, vinnutatud lihalõigud ja pasteet võisid ehk olla varem valmis tehtud.

Esmalt uuris Reikop Raulilt, kust tal tuli mõte kormorani süüa ja peatoimetaja rääkis kuuldud Ahvenamaa kogemusest, kus seda lindu süüakse, aga avas rannakalurite ja kormoranide suhete tausta.

Reikop kiitis toidulõhna ja ütles, et ei tunne kormoraniliha suhtes mingit vastumeelsust. Rinnafileest tehtud praadi võrdles ta kunagi varem maitstud tuvilihaga.

„Sa ei söögi?“ viskas ta küsiva repliigi Raul Vinnile, kel lihatükk taldrikul. Raul vabandas, et sööb küll, aga jäi saatejuhi juttu kuulama.

Proovinud ka vinnutatud liha ja pasteeti, kommenteeris Reikop, et maitsest on tunda – see ei ole mingi kodulind, vaid on elanud metsikut elu.

