UUS ELU | Varjusurmast ellu äratatud Tšaika viis noorpurjetajad Muhu Väina Regatile

Folkboot Tšaika kohta käiv ajalugu on üsna lünklik, kuni 13 aastat tagasi sai ta hea peremehe käes uue elu ja koolipoiste käe all uue mineku.

Tšaika (vene keeles kajakas – toim) ehitati Tallinnas 1965. aastal Tallinna Spordilaevade Eksperimentaaltehases, kus seda tüüpi aluseid ehitati seeriatootmises. Tšaikast sai 66. folkboot Eestis, millest ka tema purjenumber EST 66 .

Esimene kodusadam oli Tšaikal Pirita. Algusaastastest palju materjali ei ole, kuid paadi kohta on säilinud Arvet Tetsmani poolt kirja pandud lugu retkest Hankosse kaks aastat pärast valmimist. Soome linnas oli toimumas Finn-klassi purjetamise maailmameistivõistlused ning pardal oli ka purjetaja Aleksander Tšutšelov, kes on võitnud 1960. aasta suveolümpiamängudel hõbemedali Finn-klassis. Lisaks temale olid ka paadis Arvet Tetsmann ja Jüri Mõisamaa (kuni Helsingini ka Sergei Kozlov). Teel sinna said mehed tugevat tormi, kui tuul puhus 34m/s ja seetõttu jäädi tormivarju.

Mis laevast edasi sai, ei ole teada, kuni Hiiumaa mees Andres Lebin 2011. aasta septembril paadi vanast Ülemiste laohoonest leidis ja Alakülla varju tõi. Paat oli raskes seisus ja 2011 lammutati taastamiskõlbmatu paaditekk koos kokpitiga.

2011. – 2016. loodi paadile värske kokpit ja tekk ning toodi Hiiumaale Suursadamasse. Andresel jäi Tšaika projekt pooleli ajapuuduse ja väsimuse tõttu, sest mehel oli ka fokboot nimega Kerttu, mis vajas nii hooldust, kui ka sõitjaid.

Tšaika seisis kuni 2023 aastani, mil Andresel ja Tšaika praegusel kaptenil, alles gümnaasiumis õppival Karl Aleks Pajuril tekkis plaan paat ikkagi taastada.

Karl oli unistanud kogu oma purjetamiskarjääri jooksul Muhu Väina regatil osalemisest. Pereringis oli arutatud erinevaid variant ja leiti ei ole mõtet hakata uut paati ostma, kui Tšaika on olemas ja hinge pugenud.

Folkboot Tsaika Üldine pikkus – 7.68m

Veeliini pikkus – 6.00m

Groodi pindala – 18.79m2

Foka pindala – 7.90m2

Spinnakeri pindala – 23.94m2 (mõõdetud 2023)

Kogu purjepindala (allatuult) – 50,63m2

Laius – 2.20m

Süvis – 1.19m

Kaal – 2035 kg kaalutud

Uuesti oli vaja ehitada kogu sisu, mis oli varasemalt tegemata jäänud ning ka palju muud puupaadile kohast. Toimus ka paadikere lihvimine, pahteldamine, värvimine ja modernse varustuse paigaldamine. Sama aasta kevadeks sai paat valmis ja Tšaika jõudis taas peale 20 aastat vette.

Karlist sai Tšaika kapten, kuid võistlemiseks oli tal vaja kokku saada meeskond. Ta võttis omale paati klassikaaslased Rutger Kurssoni ja Andres Kuuse, kes oli samamoodi merehuvilised ja purjetajad nagu Karl ise. Meeskonnatööd prooviti esimest korda üldsegi folkboot Kerttu peal 2022 aastal ning aasta hiljem koliti juba oma paati. Meeskond hakkas kokku harjutama ja paati tundma õppima.

Noor meeskond on ilusasti purjetamise sõpruskonda vastuvõetud ja eriti pakub rõõmu see, et kõik on väga abivalmid ja valmis enda kogemusi jagama.

Poisid asusid esimest korda folkoot Tšaikaga võistlustulle kohalikul Dago karikasarja etapil. Meeskonna kõige põnevam ja kõige pikem retk siiani on olnud Soome, kus 39. Viaporin Tuoppi regattil saavutati Tšaikaga 12. kohale. Noortel on ka kindel plaan 2024. aastal sellel regatil osaleda. Tänaseks on jõutudvõistelda ka Folkbooti maailma meistrivõistlustel, kus olid osalejaid seitsmest erinevast riigist ja poisid said sealt suure kogemustepagasi ning veel suurema innustuse edaspidiseks võistlemiseks. Noor meeskond on ilusasti purjetamise sõpruskonda vastuvõetud ja eriti pakub rõõmu see, et kõik on väga abivalmid ja valmis enda kogemusi jagama. Erilist toetust on kogetud just nende kodu jahtklubi Dago poolt.

Tšaika saavutused 2023

Dago Karikasari 4. koht

5. Dago Regatt – Eesti MV ORC 3 ja 4 2.koht (21. – 23.07)

Folkboot klassi Eesti Meistrivõistlused 2023 30. koht (28. – 29.07)

2023 Nordic Folkboat Gold Cup 55. koht (30.07- 04.08)

XXXIX Viaporin Tuoppi (Soomes) 12.koht (12.08)

