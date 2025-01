UUE AASTA PARADOKS | Jaano Martin Ots: Parahead jätkuvat aastat!

Selgi pühadeajal saime Hiiumaal nautida kohustuslikku küünlavalgusromantikat. Elektrikerised jahtusid, sügavkülmad sulasid. Helendasid vaid akupanga külge ühendatud ekraanid, millele saabusid sõnumid, et elektrivõrgu rikkega tegeldakse. Ja samade ekraanide kaudu sai sotsiaalmeedias elektrilevi kiruda. Tulemuseta. Varustuskindlus oli ette nähtud tavaoludeks ning juba kuid kestvad tormituuled tulid ootamatult. Kliima soojenemine toobki rohkem torme. See on uus normaalsus, paranormaalsus.