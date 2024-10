UUDISED LAIAST MAAILMAST | Müügile tuli aatomivarjend

Soovijad võisid hiljuti Põhja-Inglismaal, kaunis Peak District mägismaa rahvuspargis osta kuningliku aatomivarjendi kõigest 15 tuhande naela eest, kirjutab Mirror.

Koduselt sisustatud aatomivarjend koos puupliidi, keemilise kempsupoti ja võrratu vaatega on tekitanud ostuhuvi, muuhulgas soodsa hinna tõttu. Punkri seest tehtud piltidel on näha magamistuba, mille seintel on algupärased kardinad, põrandal vaip ja voodil kollane kunstipäraselt kortsutatud samettekk.

Kuninglik on kinnisvara seetõttu, et kuulus omal ajal Kuninglikule Vaatlejate Korpusele, mis oli aastatel 1925–1995 toimetanud tsiviilkaitse organisatsioon. Selle vabatahtlike ülesandeks oli jälgida, tuvastada ja edastada infot üle Suurbritannia lendavate lennukite kohta. 1950ndatel ehitatud Rightmoves müügis olev punker on üks tuhandeviiesajast sarnasest üle maa.

Reklaam kirjeldab punkrit kui 1950. aastatel rajatud ajaloolist kaitserajatist, mille eesmärk oli pakkuda kaitsemajutust kolmele vaatlejale tuumarünnaku korral. Neilt oodati aruandeid tuumasõja käigust kohapeal ja tuumarünnaku lõppemisest. Punkris oli piisavalt toitu ja vett neljateistkümneks päevaks ning sinna oli sisse seatud lauatelefon ja raadioside.

Suurem osa sarnastest punkritest suleti ja müüdi maha 1993. aastal, peamiselt telekommunikatsiooni ettevõtetele. Kuna punkrite sidemastid asusid väga sobivates asukohtades, siis nüüd kasutatakse neid mobiilimastidena.

Mudel ennustab võitu Kamala Harrisele

Ajalooprofessor Allan Lichtman on Ameerika Ühendriikides tuntud selle poolest, et on alates 1984. aastast pea eksimatult ennustanud presidendivalimiste võitja. Lichtman ja tema geofüüsika professorist sõber Vladimir Keilis-Borok koostasid 1981. aastal mudeli, mis baseerub 120 aasta jooksul toimunud presidendivalimiste tulemustel.

Mudel arvestab kolmeteist võtmefaktorit, millel pole midagi tegemist ei arvamusküsitluste ega ka kandidaatide endi omadustega (välja arvatud karisma). Näiteks 2016. aastal ennustas ta Trumpi võitu ja 2020. aastal Bideni oma.

Kolmteist võtmeküsimust võtavad arvesse laiema vaate poliitikale, mis kas on või ole kandidaatidele soodne. Need küsimused käsitlevad vahevalimiste saavutusi, ametiaega, eelvalimisi, kolmanda kandidaadi olemasolu, majandusolukorda ja selle trende, poliitika muutusi, rahva rahulolu, skandaale Valges Majas, kandidaadi ja vastaskandidaadi karismat, möödalaskmisi ja edusamme välispoliitikas. „Need võtmeküsimused on kui poliitilise ennustamise Põhjanael,“ ütleb professor ise.

Kes on siis käesolevatel USA valimistel võitjakursil?

Professor Lichtman selgitab kolmeteist võtmefaktorit, mis seekord võitja peaks otsustama. Vahevalimistel läks demokraatidel suhteliselt hästi, kuid nad kaotasid siiski kohti. Trump soovib oma tagasivalimist ja kui Biden oleks jätkanud, siis oleks see Trumpile olnud kahjulik. See, et demokraadid ühinesid ja esitasid Harrise oma kandidaadiks, on demokraatidele kasulik. Arvestatavat kolmandat kandidaati pole, mis on samuti kasulik just demokraatidele . Riigi majandus on hetkel tugev ja soodne on samuti pikaajaline majandusprognoos – Valge Maja on teinud põhjalikke muutusi riigi poliitikas, samas suuri rahvarahutusi ega skandaale ei ole olnud. Kandidaat peaks olema karismaatiline – Harris seda ei ole, aga samuti ei ole ka vastaskandidaat Trump. Välispoliitika ei ole hetkel Gaza konflikti tõttu demokraatidele soodne, kuid Ukraina toetamine on olnud soodne.

Mudeli rakendamine annab tulemuse, et valimised võidab Lichtmani ennustuse kohaselt Harris.

USA presidendivalimised toimuvad 5. novembril.

Millimallikad ummistasid elektrijaama

Hiina ajaleht Beijing Youth Daily kirjutab, et Ida-Hiina suurim kivisöega töötav elektrijaam sattus hiljuti suure probleemi otsa, kui millimallikad ummistasid Zhejiang Jiaxingi filtri, mistõttu tuli töötajatel käsitsi neid eemaldada. Kümne päevaga eemaldasid töötajad käsitsi 150 tonni millimallikaid. Samuti on tulnud elektrijaama jahutust tagavaid süsteeme remontida, kuna ummistus on need rivist välja viinud. Peale elektrijaama probleemide algust korraldas lähedalasuv Pinghu linn kiiresti kalapaatidega meduuside püügi ning kanalisse tõmmati 50 võrku, millega suudetakse iga päev püüda 25 tonni millimallikaid. Kohaliku merendusinstituudi eksperdid usuvad, et viimastel aastatel toimunud millimallikate vohamine on tingitud temperatuuritõusust ja merekeskkonna paranemisest. Kaasa aitasid ka suured vihmad ja Xinani jõe üleujutused, mis vähendasid merevee soolsust.