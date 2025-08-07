Alagrupimängudes teenis meeskond kaks kindlat võitu: FC Kuressaare I alistati 6:0 ja FC Kuressaare II 3:0. Tasavägises kohtumises tuli tunnistada Rae SK paremust 0:1 ning mängus Soome klubi Ilvesega jäädi alla 1:3. Kohamängudes kohtuti taas soomlastega ning ka seekord tuli vastu võtta 1:3 kaotus. Pronksikohtumises Rae SK-ga lõppes mäng seisul 1:1, kuid penaltiseerias jäi seekord peale Rae tulemusega 3:2. Tabeliseisu tõttu kuulus siiski FC Hiiumaa võistkonnale turniiri kolmas koht.
SPORT
TUBLI TULEMUS | Hiiumaa noored jalgpallurid võitsid Saaremaa CUPil kolmanda koha
28.-31. juulini Kuressaares peetud rahvusvahelisel noorte jalgpalliturniiril Saaremaa CUP saavutas FC Hiiumaa/Hiiumaa Spordikooli U15 võistkond tubli kolmanda koha.
