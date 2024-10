SUURSAARTE LIIT? | Vahur Reede: Kõik Eesti suursaarte omavalitsused, ühinege!

Väikesaarte mereline erisus on kenasti välja toodud Püsiasustusega väikesaarte seaduses – „Käesolev seadus sätestab erisused, mis tulenevad püsiasustusega väikesaarte saareliste tingimuste eripärast ning ei ole sätestatud teiste seadustega” ja siis on punkthaaval välja toodud, mis erisused on püsiasustusega väikesaartel suhtluses riigi ja kohalike omavalitsustega. Suursaari on Eestis ainult kolm – Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu ning iga saare kohta on nüüd ka üks kohalik omavalitsus, aga igakordsel suhtlemisel riigiga peab iga omavalitsus iga kord hakkama selgitama oma saarelisi erisusi, võrreldes teiste Eesti omavalitsustega. See loob olukorra, kus iga suursaar läbi oma omavalitsuse suhtleb riigiga otse ja koordineerimatult.