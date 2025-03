SURNUAIAVAHT | Tagaselja tööle võetud surnuaiavaht jääb pensionile

„Ära mind pildista,“ tõrjub Mati, kui kalmistu parklas kohtume. Koguduse esindaja Arno Kuusk naeratab korra pildi jaoks. Tõsinedes ütleb, et kalmistuväraval on veel kirjas Mati nimi, valla veebilehel aga on juba kontaktiks Merike Klein. Hauakoha näitab koguduse esinaine kätte küll, aga raskemate tööde jaoks on vaja füüsilist jõudu, lisab Arno.