SISUTURUNDUS | Kuidas valida ideaalne tekivärv, mis täiendaks ideaalselt kodu sisekujundust

Suurepärase valiku erinevatest tekkidest leiad nostrahome.ee veebilehelt ja siin on mõned ekspertide soovitused, kuidas valida ideaalset tekivärvi.

Leia inspiratsiooni igalt poolt

Kui otsid erinevaid võimalusi veebis, siis tekib kindlasti palju värviideid, mis kõik võivad sind rohkem või vähem kõnetada. Lõpuks võid nii lihtsalt unustada, millised valikud sulle silma jäid. Selle asemel, et lihtsalt otsida, märgi oma lemmikud üles ja uuri neid hiljem uuesti. Värvid ja valgustus mõjutavad meie tuju. Olenevalt oma maitsest võid teki jaoks valida rahustavad sinised toonid või luua silmapaistva aktsendi näiteks punase värviga. Inspiratsiooni värvide osas leiad praktiliselt kõikjalt.

Enne teki ostma asumist on väga oluline pidada silmas oma magamistoa värvilahendust. See säästab sind vaevast tagastada või vahetada tekki, mis näis poes ideaalselt sobivat, kuid ei sobinud üldse sinu magamistoa värvilahendusega.

Mida eelistad: ühevärvilist või mustrilist tekki?

Ühevärvilise teki kasutamine muudab sinu magamistoa elegantseks ja lihtsaks ning annab sellele trendika tunde. Ühevärvilised värvid võivad kaasa aidata lõõgastavale zen-keskkonna loomisele, mis sobib ideaalselt pärast pikka tööpäeva puhkamiseks.

Kui soovid ruumile siiski keerukamat stiili lisada, sobib selleks ideaalselt mustriline voodipesu, mille eelised on arvukad. Mustrilise voodipesu valimise võti on veenduda, et lisad sellele ka ühevärvilisi värve, et see näeks välja värske ja elav. Kaalu ainult ühe mustrilise detaili kasutamist ühe või kahe väikese täiendava aktsendiga, et saaksid hiljem asju muuta ilma, et peaksid kogu komplekti välja vahetama, kui soovid uut stiili proovida.

Väldi värve, mis sind visuaalselt väsitavad

Olenemata oma isiklikest eelistustest on teatud värvid, mille poole sa ilmselt kaldud magamistoa üldise atmosfääri kujundamisel. Eelkõige soovid vältida visuaalset väsimust, mis tähendab, et sa ei soovi valida enda jaoks selgelt ärritavaid värve. Soovid ju, et sinu magamistuba oleks rahustav, lõõgastav ja mõnus koht, kus keha ei tunne vajadust pidevalt ärritatud seisundis olla. Sinu magamistuba on sinu varjupaik, kus puhkad ja lõõgastud, seega vali selle atmosfääri loomiseks üksnes värvid, mis üksteist täiendavad ja sind rahustavad.