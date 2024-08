SISUTURUNDUS | Hiiumaa Tervisekeskus OÜ on Hiiumaal perearstiabi osutanud ligi kaks kuud.

Pöördumiseks saab kirjutada turvalisse suhtlusplatvormi perearst24.ee, kuhu saadetud delikaatseid isikuandmeid ei pea krüpteerima. Oleme võtnud kasutusele kõik vajalikud lahendused, et patsientide pöördumine oleks mugav ja võimaldaks ka meie töö sujuvamat planeerimist.

Patsiente on vastu võtnud arstid Priit Marmor, Martha Tääkre, Erli Mat, Merilis Roasto, Helve Kansi, administratiivse poolega tegelenud Andres Lasn. Kollektiivi kuuluvad õed Piret Eller, Anu Saar, Tiina Mändla, Triin Marmor, Anu Marmor, Linda Ink, Emma Anni Koppel, Kerlin Uuskar ja Reelika Saarpere, kes nõustavad suhtluskanalite kaudu ja teevad iseseisvaid vastuvõtte.

Uue tervisekeskusena püüame pakkuda patsientidele kaasaegset perearstiabi. Hiiumaa inimesed väärivad head arstiabi. Perearstiabi ei tähenda mitte ainult arsti vastuvõttu, vaid see on kompleksne tegevus, et aidata patsientidel hoida oma tervist. Pereõed jälgivad krooniliste haigustega inimestel silma peal, kutsudes regulaarselt vajalikele analüüsidele ja õe või arsti vastuvõttudele. Oluline on, et ka keskealised inimesed, kel ei ole veel avastatud kroonilisi haigusi, tuleksid vastuvõtule, et saada terviseprobleemidele õigel ajal jaole.

Jämesoole vähi ennetuses on juba praegu head tulemused. 2023 aastal kutsuti analüüsile sihtgruppi kuuluvad inimesed lisaks dr Lauteri nimistule ka Hiiumaa Tervisekeskus OÜ koosseisu kuuluvad dr Marmori ja dr Kansi nimistu patsiendid. Kuna dr Lasni nimistu on olnud asendusnimistuna teise asutuse all, siis peame pingutama, et ka selle nimistu patsiendid saaksid ettenähtud tegevused tervise hoidmisel. Jämesoole vähk on väga kergesti leitav lihtsa analüüsi abil, algfaasis on ka kergesti ravile alluv. Kui aga haiguse alguses, kui ei ole ju ka sümptoome, ei avasta vähki või vähieelseid seisundeid, siis on hiljem ravida juba raskem.

Profülaktilised laste vastuvõtud toimuvad vastavalt „Laste jälgimise ravijuhendile“, sisaldades näiteks laste silmade tervise jälgimist juba vastsündinueast saadik.

Tõenduspõhiselt ravijuhendite alusel patsientide käsitlus on perearstikeskuse oluline suund, seetõttu on plaanis jõudumööda teostada personali hulgas sisekoolitusi ravikvaliteedi parandamiseks. Samuti ettenähtud õppetundide mahus osaleda üle-eestilistel koolitustel, konverentsidel ja seminaridel, et personali teadmised viia veel kõrgemale tasemele.

Vajalikke analüüse võtame mõlemas tegevuskohas kohapeal. Arstid korrigeerivad analüüside alusel raviskeeme, et näitajad oleksid sihtväärtustes. Sellise profülaktilise tegevusega, kui inimene on veel üsna hea tervise juures, saame vältida haiguse tõttu arenevaid tüsistusi. Näiteks südamelihase infarkti läbiteinud patsiendile on väga oluline selgitada toiminguid, et ei tuleks uut infarkti, ja kolesterooli alandavate ravimite toimel peab saama halva kolesterooli fraktsiooni väärtusesse vähemalt 1,4. Kui patsienti ei nõusta ja analüüsid pole tegelikult sihtväärtustes nagu nõuavad ravijuhendid, võib saabuda uus infarkt.

Mõlemas tegevuskohas teeme elektrokardiogrammi (EKG). Samuti vererõhu monitooringut 24 tunni jooksul, mis on oluline uuring kõrgvererõhutõve diagnoosimiseks ja ravi efektiivsuse üle otsustamiseks.

Kopsuhaiguste diagnoosimisel on informatiivne uuring spirograafia, mida viib läbi pereõde Anu Saar nii Käinas kui Kärdlas. Hiiumaa elanik ei pea hakkama uuringuks sõitma mandrile. Vastavad ravisoovitused saab anda perearst ise või e-konsulteerida kopsuarstiga. Kopsude funktsionaalset uuringut vajavad ravi tõhususe kontrollimiseks regulaarselt ka need patsiendid, kellel kopsuhaigused on varasemalt diagnoositud.

Keskkõrva hindamiseks ei piirdu me enam vaid vaatlusega, vaid mõlemas tegevuskohas on võimalik kasutada diagnoosi täpsustamiseks tümpanomeetriat. Sellega saab jälgida väikelastel keskkõrvapõletiku järgselt limakõrva lahenemist ning vajadusel saata kõrvaarstile, kes vajadusel teostab adenoidide eemaldamise või keskkõrva ruumi sunteerimise.

Väga hea koostöö on Hiiumaa Haigla koduõe ja füsioterapeutidega, kelleta ei saa perearstikeskus täiuslikku abi pakkuda. Hiiumaa Haiglast saab tellida röntgenoloogilisi ja ultraheli uuriguid, mis on abiks diagnooside püstitamisel. Kui perearstid tahavad küsida nõu eriala spetsialistilt, siis saame saata Hiiumaa Haiglasse või mandrile vastava eriarsti vastuvõtule. Saatekirja aga ei saa anda kaugusest, seetõttu tuleb probleemi kaardistamist alustada ikkagi meie juures vastuvõtul. Hea võimalus patsientide abistamisel on ka e-konsultatsioon, mida saame teha mitmetesse Eesti haiglatesse. E-konsultatsioon on ellu kutsutud, et õige patsient oleks õigel ajal õige arsti juures ja ei kukuks meditsiini hammasrataste vahele. Loodetavasti harjuvad Hiiumaa inimesed oma muredega esmaselt pöörduma ikkagi perearstikeskusesse, et Hiiumaa Haigla EMO jääks erakorraliste seisunditega pöördumise kohaks.

Oleme osutunud populaarseks praktikakohaks noortele arstidele ja õdedele, kuid kahjuks praeguse kiire töötempo juures ei ole saanud kõiki soovijaid vastu võttagi.

Kõige tähtsam töö on aga patsientidele teabe jagamine, kuidas saaks olla tervem ja mida ise saab inimene ära teha, et oma tervist hoida. Plaanis on edaspidi regulaarselt kirjutada erinevatel teemadel, mis aitaks patsientidel paremini orienteeruda tervisemaastikul.