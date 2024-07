RINGKÄIK | Huvilisi oodatakse Mänspe kalmistule

Mänspe kalmistu omapäraks on selle pinnavormid ja pea looduslik taimkate. Liivaluidetel on leidnud sobiva elupaiga paljud kuiva taluvad taimed. Aprillist septembri lõpuni näeb siin õitsvaid lilli, mis hooldust ei vaja, ainult seda, et neid rahule jäetaks. Niitma siiski peab, et võsa ja tüütu jäneskastik võimust ei võtaks. Aga seda tuleks teha alles septembri lõpul või oktoobris, kui kõik taimed on õitsenud.

Puud, mis kalmistul kasvavad on enamasti omamaised – kased, kuused ja männid, mõni vaher ja pihlakas. Vanemad puud on üle saja-aastased ja kahjuks kuused siin viletsas pinnases palju kauem ei elagi. Kui puul latv juba kuivab, on lõpp lähedal. Nii on viimastel aastatel palju vanu kuuski ja mõned kased maha võetud, mis annab kiriku esisele harjumatult lageda ilme. Hoolduskavas soovitasin sinna uusi puid istutada – näiteks mändi ja arukaske, mis kuival ja kehval pinnasel on kuusest tunduvalt vastupidavamad. Kuid nagu ikka, keegi ei tunne end selleks tööks kutsutud olevat, ka mitte hoolduskava tellinud Emmaste osavald. Või kui istutaja leiakski, siis mis saab edasi? Noored puud vajavad ju pidevat hoolt – kastmist, rohimist, kaitset metskitsede ja hirvede eest.

Mänspe kalmistu hoolduskava koos lisadega asub Hiiumaa valla kodulehel:

https://vald.hiiumaa.ee/kalmistud