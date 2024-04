REISISAADE | Hiidlased purjetasid Munalaiult Narva

Möödunud suvel avanes hiidlaste purjejahil Merilane võimalus seilata Munalaiult Narva nii, et see kõik ka telesaateks vormistati.

Mõned aastad tagasi – ajal, kui Eestis oli iga 107. inimene purjetanud ümber palli* ja kosmosesse minekuks konkurss käimas, otsustas Dago jahtklubi lipu all seilava jahtlaev Merilase meeskond, et hoopis Eestile tuleb ring peale teha ja klubi lipp viia vähemalt Narva sillani, kui mitte Tartu turule välja.

Teadaolevalt on sellega varem hakkama saanud vaid üks mees – Johannes Maide. Tema sõitis süstaga ümber Eesti juba aastal 1920 ja kirjutas sellest ka raamatu “Süstal Ümber Eesti” (1934). Kas ta ka legendaarse Hiiu Kaluri juhi Hugo Maide sugulane oli, ei ole teada aga kuna mõlemat meest mere poole kiskus siis ütleme, et oli.

Esmalt oli plaan sõita Pärnust läbi suursaarte ja Vaindloo Narva ning siis vaadata, kas on võimalik meie jaht ka Peipsi peale tõsta ja sealt saaks teoreetiliselt juba Tartusse sõita. Sellest pidi loomulikult valmima uhke telesari. Läks aga teisiti, sest vahele tuli koroona ja valimised, mis teadupärast mõlemad suurt segadust külvasid ning meie plaani peatasid. Aga kuna saatejuht ja seikluste otsija Laur-Leho “Lemo” Kaljumets on öelnud, et poolikud asjad on pahad asjad, otsustas ta telesarja alustada hoopis Narvast ja sõita Pärnusse. Sellel teel kasutas ta erinevaid ujuvahendeid. Valmis siis ka seriaal nimega Veetee ja seda said eelmisel aastal kõik ETV2 ekraanilt näha.

Hiiumaad oma koduks pidava, Dago lipu all sõitva Merilase ja tema meeskonna osaks sai nüüd ring kokku siduda ja Munalaiult Narva sõita.

Erinevatel etappidel osales sellel seiklusel 16 inimest, sõit kestis 20 päeva, peatuskohti oli 27 ja läbisime 914 kilomeetrit.

VEETEED REIS Merilase pardal sõitsid kaasa Rasmus Kagge, Johanna Talihärm, Sten-Eric Uibo, Mirtel Pohla, Koit Toome, Laura Prits, Jaanus Tamme, Reimo Sildvee, Saskia Alusalu, Ago Anderson, Margo Grossberg, Mari Ots. Sadamad ja ankrukohad Pärnu, Munalaid, Manilaid, Ringsu, Abruka, Kõiguste, Kesse, Orjaku, Sõru, Saarnaki, Heltermaa, Kärdla, Dirhami, Naissaar, Kelnase, Keri, Hara, Viinistu, Mohni, Vergi, Käsmu, Vaindloo, Purtse, Toila, Narva Jõesuu, Narva, Kulgu.

Külastasime oma teel kohti, mille kohta ma teadsime, et seal on tore, kuid ka kohti, kus kunagi käinud pole. Merel ja maal kohtusime inimestega, keda võime nüüd oma sõpradeks pidada.

Hiiumaa tõmbas meid muidugi eriti ja Hiiumaa Sadamate neljast sadamast käisime suisa kolmes. Lisaks väike peatus Heltermaal ja ööbimine Saarnakil. Kaasa sõitjaks oli siin hiidlaste Lisette Marek Rätsepa juhtimisel. Sõru sadamas õppis Lemo optimistiga sõitma ja Orjakus tegid Hiiumaa vabatahtlikud merepäästjad meile korraliku õppuse, mis tipnes “mees üle parda” juhtumiga. Saarnaki laiu varblasesuurustest sääskedest ja Kärdlat väisanud viikingilaeva seiklustest võiks muidugi omaette sarja teha.

Teel Heltermaalt Kärdlasse panime Eerikulaiu lähistel aluse uuele traditsioonile. Nüüdsest on 6. august ametlikult alasti purjetamise päev. Kas see ka saatesse sisse lõigatakse, on nagu ka kõik muu merel, Vana kätes.







































Põnevaid kohti, kus käinud pole, leidus ka väljaspool Merilase kodusaart. Näiteks Hiiumaale lähedalasuv Kesselaid või Keri saar ja kauge Vaindloo.

Aga kuidas ikkagi sõja ajal mööda Narva jõge ülesvoolu purjetada nii, et vaenuliku riigi piir on paari meetri kaugusel? Väike eksimus ja teisel kaldal passiv piirivalve on kohe kallal. Seda enam. et meil oli pardal Eesti kaitseväe luureülem.

Seda saab täpsemalt ETV ekraanilt jälgima hakata alates 7. aprillil saatesarjast VeeTee

* tunnetuslik ja kontrollimata fakt autori poolt.