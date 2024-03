REISIKIRI | Põhjamaa virmalised võtavad kiljuma ka kümme aastat hiljem

Alles hiljuti pöörasid ühel selgel õhtul kõik eestlased pea põhjasuunas, et näha siinmail pigem haruldaselt võimsat virmaliste tantsu. Samal ajal olid mõned hiidlased kaugel põhjast ja vaatasid sama hoopis lõuna poole või hoopiski oma pea kohal ning kordades värvikirevamalt.

aasta jaanuaris tegime fotograafidena oma esimese organiseeritud fotoreisi polaarjoonetagusesse Põhjalasse. Veebruaris 2024 leidis aset juubelireis.

Vahepealsel ajal on elud käinud igal esimese reisi teinud tegelasel oma rada, fotograafia külge on mingit otsa pidi aga jäänud igaüks.

Pääro Metsand

Juubelireisil olid sedapuhku osalemas algsest pundist vaid kolm. Valmar Voolaid Saaremaalt, kes nüüd rohkem pulmafotograafiale ja õpetamisele keskendunud. Argo Nurs, kes on oma surveplastiga tegeleva pereettevõtte üks juhte ja fotograaf kümnel erineval lainel ning allakirjutanu ise, kes on senini lummatud eelkõige ööfotograafiast ja on veetnud vahepealsetel aastatel kaugelt üle tuhande päeva teisel pool polaarjoont nii polaaröös, kui sügisesel värviküllasel Ruska ajal ja nii kevaditi kui ka polaarpäeval keskööpäikest nautides.