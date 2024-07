REID KESKKONNAINSPEKTORIGA | Rehvijäljed rannal, kaks rikkujat ja ei ühtegi trahvi

“Paari päeva eest diskuteerisin küpses keskeas tubli turske kohaliku mehega, kes oma Hiluxiga Kriipsuränga rannas veepiirile oli sõitnud ja seal, uksed pärani, seisis. Ise istus autos, proua oli põlvini vees ja püüdis aru saada, kas on külm või mitte. Meesterahvas ütles, et on elupõline kohalik ja alati on nii tehtud,” kirjeldas vihje saatnud Jaanika ühte seika.

Rannal sõitmine on keelatud, kopsakas trahvgi, maksimum 1200 eurot, selle eest ette nähtud, aga sõidavad ikka! Justkui ei tea või siis ei pea keelust midagi.

Vihjeid ja trahve vähe

Keskkonnaameti Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa järelevalvebüroo juhatajalt Jaak Haamer nendib, et ei sel ega eelmisel aastal pole pole keskkonnaamet Hiiumaal kedagi rannal sõitmise eest trahvinud. Viimati määras amet sellise rikkumise eest kaks trahvi 2022. aastal, mõlemad 300 eurot.

Miks nii vähe ja nii ammu? Kas sellepärast, et 2024. aasta aprillis, kui keskkonnaametis oli järjekordne, aastate jooksul ilmselt mitmekümnes ümbersättimine, jäi Hiiumaale vaid neli keskkonnainspektorit?

Haamer, kelle töökoht on Saaremaal, sõnab, et sel aastal pole neile tulnud ühtegi teadet, et Hiiumaa randades autodega sõidetaks. Meie vihje on esimene.

Vihje saatja tehtud piltidel on rannal igasuguseid rehvijälgi, värskeid ja vanu. On krossimotikate omi põiki üle luidete ja vette sõitnud auto jäljed. On ka foto ATV-st, mis lihtsalt kulgeb piki merepiiri.

Läheme reidile!

Egas midagi, esitan keskkonnaametile soovi minna koos inspektoriga Kõpu poolsaarele kontrollreidile.

Kokkulepe olemas, kohtun juhtivinspektor Viljar Varblasega täpselt kokkulepitud ajal ja kohas.. Seljas keskkonnaametniku uus vorm, näeb Varblane välja nagu lahingusse minev kaitseväelane, kuulivest seljas. Ainult kiiver on puudu. Ta selgitab, et ega reid nii ohtlik pole, et peaks kuulivesti kandma, tegu on hoopis ohutusvestiga.

Keerame riigivapiga kaitsevärvi halli Toyota Hiluxi nina Kõpu poole. Läheme selle aasta esimesele looduskaitsereidile, sest Viljar on just puhkuselt tulnud. Kalandusjärelevalvet, mis on tema valdkond, on ta Kõpus tegemas käinud küll. “Tihtipeale kattub see looduskaitselise järelevalvega,” selgitab Viljar.

Viljar soovitab mererannal sõitvatest mootorsõidukitest kohe teada anda riigi valvetelefonil 1247. Seaduserikkujast võiks ka pilti teha, nii et sõiduki number näha jääks.

“Hiiumaal on tagatud ööpäev läbi järelevalve ja keegi tuleb alati kohale,” kinnitab Viljar.

Sõita tohib teedel, parkida parklas

Ainsad, kes autoga rannal ja vettegi sõita tohivad, on harrastus- ja kutselise kalapüügiga tegelevad kalurid – ja siis ka ainult oma paadi vette viimiseks.

Rannakaluritele on küll rajatud lautrikohti, aga alati pole need sobivates kohtades, selgitab Viljar. “Tuleb mõistlikult suhtuda ja kui nad on seaduse lubatut mõistlikult kasutanud, siis see ei ole probleem,” ütleb ta. “Probleem on pigem need, kes ranna kaldavallil sõidavad – sõiduki jälg rannas ei kujuta loodusele nii suurt ohtu kui taimestikuga kaetud rannavallil sõitmine.”

Merekalda õrn taimestik hävib rataste all kiiresti ja taastub üliaeglaselt, sellepärast.

Väike silt teeb suurt tööd

Esimene teeots, kust mere äärde pöörame, on Paopel. Sõidame läbi varjulise ja niiske Luidja lepiku lagedale rannale. Jätame auto parklasse, aga meie ees suunduvad autojäljed mererannale ja pööravad paremal. Rannal on jäljed selged nagu oleks need värsked, aga kuival liival on tuul need juba täis tuisanud. Viljar võtab binokli ja uurib randa. Kummalgi pool pole kedagi näha, ei autosid ega inimesi.

Korjame rannalt üles ühe päikese käes läikiva plastist purgi tüki, ilmselt mere toodud. Viljar ütleb, et inimeste käitumine looduses on aastatega palju paremaks läinud: “Kes praegu looduses liigub, proovib seal niimoodi ära käia, et temast jälge järgi ei jää – see on austus looduse vastu.”

Veel kiidab ta oma endisi kolleege Johan Kähit ja Marek Põldu, kes paigaldasid Kõpu ja Tahkuna poolsaare randadesse hoiatussilte: telkimine keelatud, parkimine keelatud, sõitmine keelatud, lõkke tegemine keelatud.

“Nad tegid suure töö ära ja kohe läks inimeste käitumine looduses palju paremaks,” ütleb Viljar.

See väike silt on 24 tundi tööpostil ja toimib 365 päeva aastas teatades, mida siin teha võib ja mida ei või.

Iga juhtum on erinev

Luidja supelranna parklasse me sisse ei pööra, keerame selle asemel Poama ja Palli poole.

Viljar räägib, et on puhkajaid, kes otsivad eraldatumaid kohti. Nii võidakse eksida sinna, kus telkida ja parkida ei tohi.

“Iga juhtum on erinev ja igasse juhtumisse suhtume erinevalt,” ütleb Viljar. “Kui olukord nõuab, tuleb käituda väga karmilt, aga kui on näha, et inimesed hoiavad keskkonda, on ka meie suhtumine leebem.”

Inspektori leebet suhtumist näen peagi oma silmaga.

Sõidame mööda rannavallil kulgevat teed, kus on autode ja kahe motika jäljed. “Seiklejad on need ilmselt olnud, aga siiamaani vähemalt korrast kinni pidanud,” ütleb Viljar. Vaatepilt on üsna kole, aga okupatsioonivägede piirivalvurite sissesõidetud teel tohib sõita praegugi, mujal mitte. Peaasi, et rannale ei sõida ja kaldavallile uusi teeradu sisse ei künna. Ühed jäljed pööravad siiski ka rannale, aga need on loodus juba siledaks silunud ja rannal ei paista kedagi.

Mägipe rannast leiame teelt kõrvale sõitnud ja mändide alla parkinud auto, mille kõrval väike püstkojalaadne telk. Peame auto kinni. Mitmekordse hüüdmise peale ronib autost välja unine meesterahvas, sama kohkunud näoga nagu riigireetur Metsavas kui kolleegid teda kinni pidama tulid. Mees kuulab ära Viljari leebe selgituse, et selles kohas parkida, telkida ja lõket teha ei tohi ning lubab oma auto teepervele teisaldada.

Pöörame Kõpu kalurikoja metsaonni juurde ja ennäe, siin see sinka-vonka jäljed maha jätnud motikas ongi! Parklas seisavad Soome numbrimärgiga mootorratas ja matkaauto. Matkajad einestavad kalurionni juures ja on lõkke tegemiseks materjali juba valmis pannud.

Viljar tervitab soomlasi, tutvustab ennast ja ajakirjanikku ning ütleb, et sõita tohib ainult mööda teid ja radu ning lõket tohib teha ainult selleks ettevalmistatud lõkkealusel. Soomlased kiidavad kaasa ja noogutavad. Soovime neile kena päeva ja lahkume.

Suurepsi rannal hakkab silma metsaveerele piknikuteki laotanud paarike, jalgrattad kõrval. Keskkonnainspektsiooni kirjadega autot märgates pistab naine ühe plekist joogipurgi kotti. Viljar hüüab neile, et lõket teha ja telkida selles kohas ei tohi, aga piknikupidamine on okei. Vastu hüütakse, et seda nad teavad.

Neljateeristi matkarajal kohtame maasturit ja Viljar selgitab neile, et väljaspool teid ja radu sõita ei tohi. Vastuseks saab ta, et tegu on kohalikega, kes käisid maasikal ja teavad reegleid.

Läheme siit ka mererannale. Seal on ainuke hingeline mees, kes jalutab kahe koeraga. Sõbralik Iiri setter tuleb meid tervitama ja kihutab siis peremehele järele. Muidu on rand tühi. Ühtegi keskkonnarikkujat, ei lähedal ega kaugel, silma ei jää.

Jõuame Hirmuste alla, kohta, kuhu vald ehitas kaluritele spetsiaalse lautrikoha, kust nad saaks paati merre viia. “Loodus arvas, et see ei ole õige koht ja see lauter siia ei sobi, tõi liiva täis ja lammutas ära,” räägib Viljar.

Ohami otsa parkimiskohal on paar matkautot ja puhkajaid. Üks Saksa numbrimärgiga matkaauto aga on pööranud paremale, kohta, kus parkida ei tohi. Künkast alla sõites oli auto vist isegi kinni jäänud, sest liivases pinnases on augud, kuhu täiteks oksi topitud.

Auto külguks on lahti ja soliidne härrasmees valmistab parajasti õhtusööki. Viljar tervitab, tutvustab end ja selgitab, et selles kohas parkida ei tohi. Mees lubab, et kohe, kui on söönud, liigub oma matkaautoga lubatud parkimisalale.

Viljar leiab ka temale vabanduse: keegi oli selles kohas juba varem parkinud ja merekaldal isegi lõket teinud, küllap seepärast eeldas Saksamaalt tulnud suvitaja, et temagi tohib seal parkida.

Viimase põike mere äärde teeme Kalestes. Jalutame rannale, Viljar vaatleb binokliga kaldaid ja läheme autosse tagasi.

Viljar ütleb, et iga kord ei peagi keskkonnaametnik inimestega vestlema sellest, mida looduses tohib ja mida ei tohi teha. Piisab, kui riigivapi ja keskkonnaameti kirjadega auto mööda sõidab ja inimesed hakkavadki mõtlema, kuidas nad looduses käituvad.

Kolm ja pool tundi keskkonnareidil: oleme sõitnud piki Kõpu poolsaare metsateid, palju kordi peatunud ja randu binokliga uurinud, vestelnud inimestega sellest, mis lubatud ja keelatud. Oleme leidnud kaks keskkonnareeglite rikkujat, aga pole teinud ühtegi trahvi.

Kalestest kaugemale Kõpu poolsaare lõunaranda me ei jõuagi. Viljar ütleb, et seal ongi riskikohti vähem, sest Kiduspe küla ja Suureranna küla inimesed hoiavad ise oma kodurannal silma peal.