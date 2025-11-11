Juhani sõnul on see mõte peas küpsenud juba gümnaasiumi esimesest koolipäevast saati: “No mis ma salgan – ega see lihtne pole olnud. Süda tuksus, käed higised ja põlved nõrgad, aga tähed olid end lõpuks sedasi ritta sättinud, et pidi ära tegema. Õnneks võttis Laura mu pakkumise vastu!” sõnas noormees silmnähtavalt kergendunult.
UUDISED
PULMAKELLAD HIIGis! | 11. klassi noormees palus kogu koolipere ees klassiõe kätt (tegemist on traditsioonilise näitemänguga)
Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja tulla ning palus auditooriumi ees klassiõe Laura Voogla kätt. HIIGi viies lennupulm peetakse kevadel.
Veel lugemist:
UUDISED
Õiguskantsler palus tänavu kevadel Aruküla Põhikoolil muuta oma õppekava, kuna seal moodustati õpilaste hinnete alusel tasemeklassid ja niinimetatud temporühmad. Kontrolli tulemusel leiti, et selline...
UUDISED
Riigikontrolli aruandest selgub, et nõudetransporti kasutatakse kõige enam Hiiumaa bussiliikluses, kus nõudeliinide osakaal on suisa 91%.
UUDISED
Oktoobris registreeriti Hiiumaal kaheksa lapse sünd, mis on käesoleva aasta sündide rekordi kordamine. Samapalju lapsi sündis ka juunis.
UUDISED
Hiiumaa valla koalitsioonilepe on valmis: Sotsiaaldemokraatlik erakond (SDE), Ühine Hiiumaa (ÜH) ja Reformierakond (REF) allkirjastavad lepingu reedel.