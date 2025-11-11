Jälgi meid
UUDISED

PULMAKELLAD HIIGis! | 11. klassi noormees palus kogu koolipere ees klassiõe kätt (tegemist on traditsioonilise näitemänguga)

Hiiumaa Gümnaasiumi koolipere oli lõppeval nädalal tunnistajaks tõeliselt südamlikule ja muhedale sündmusele – 11. klassi noormees Juhan Metsand otsustas lõpuks oma südameasjaga julgelt välja tulla ning palus auditooriumi ees klassiõe Laura Voogla kätt. HIIGi viies lennupulm peetakse kevadel.
Avatar photo
Juhan Metsand ja Laura Voogla kihlusid kooli auditooriumis. Tähtsa hetke tunnistajateks oli kogu koolipere. | Erakogu

Juhani sõnul on see mõte peas küpsenud juba gümnaasiumi esimesest koolipäevast saati: “No mis ma salgan – ega see lihtne pole olnud. Süda tuksus, käed higised ja põlved nõrgad, aga tähed olid end lõpuks sedasi ritta sättinud, et pidi ära tegema. Õnneks võttis Laura mu pakkumise vastu!” sõnas noormees silmnähtavalt kergendunult.

