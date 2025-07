PETUSKEEMID | Kelmid ei hooli saarest ega inimesest

Eelmisel nädalavahetusel kuulsin ühe juubelilaua taga lugu, mis pani kukalt kratsima. Lauanaaber rääkis, et üks naisterahvas oli saanud telefonikõne, väidetavalt politseilt. Öeldi, et pereliige on sattunud raskesse liiklusõnnetusse ja olukorra kiireks lahendamiseks on vaja rahalist ülekannet. Segaduses ja ähmi täis peaga tegi ta otsemaid pangaülekande. Alles hiljem, kui mõte taas klaariks sai, taipas ta, et tal polegi sellist sugulast. Aga raha oli juba läinud.