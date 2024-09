PETTUS | Hiiumaa ettevõttelt peteti välja üle 18 000 euro

Hiiumaal tegutsev ettevõte andis politseile teada, et soovis osta sõiduauto Land Rover, mida müüs välisriigi ettevõte oma veebilehel. Ostja tegi 18. augustil näiliselt müüja ettevõtte poolt saadetud e-kirjas esitatud arve alusel sõiduki eest ülekande välisriigi pangakontole. Hiljem autot müüva ettevõtte kontaktnumbrile helistades selgus, et tegemist ei olnud neile kuuluva e-posti aadressiga, nende poolt arvet ostjale ei saadetud ja tegemist on kelmusega. Kahju on 18 391 eurot. Asjaolud on selgitamisel.