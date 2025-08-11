Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

PÄRITUULES | Jorgen Kuivonen saavutas Prantsusmaal RS Aero maailmameistrivõistlustel 10. koha

Prantsusmaal, Quiberonis aset leidnud RS Aero maailmameistrivõistlused peeti 27. juulist–2. augustini. Üle maailma osales 170 purjetajat, kellest 11 olid Eestist.
Avatar photo
Jorgen Kuivonen RS Aero maailmameistrivõistlustel. | Foto: A. Champy-McLean

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Metssead jooksid autole ette ja hukkusid

9. augustil kell 5.36 reageerisid päästjad Õngu külas juhtunud liiklusõnnetusele, kus metssead olid jooksnud ette teel liikunud sõiduautole.

7 tundi ago

GALERIID

GALERII | Lestafest pakkus tegevust nii suurtele kui väikestele

9. augustil leidis taas Kõrgessaare sadamas aset Lesta festival. Festivalile andis avalöögi Kunda Linnaorkester.

10 tundi ago

KIRI SAARELT

KIRI NAISSAARELT | Ühe Piilupardi pajatused

“Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh...” Naissaarel, Männiku külas seisab keset hoovi pisike tumeroheline vedur – Piilu.

1 päev ago

PERSOON

NOOR KIRJANIK | Kirjutamine on Susanna Veevo kirg juba lapsest saati

Hiiumaal sündinud ja kasvanud noor kirjanik, maailmarändur ja sisulooja Susanna Veevo on kirjutanud raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele.

1 päev ago