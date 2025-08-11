PÄÄSTE | Metssead jooksid autole ette ja hukkusid

Veel lugemist:
UUDISED
Prantsusmaal, Quiberonis aset leidnud RS Aero maailmameistrivõistlused peeti 27. juulist–2. augustini. Üle maailma osales 170 purjetajat, kellest 11 olid Eestist.
GALERIID
9. augustil leidis taas Kõrgessaare sadamas aset Lesta festival. Festivalile andis avalöögi Kunda Linnaorkester.
KIRI SAARELT
“Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh...” Naissaarel, Männiku külas seisab keset hoovi pisike tumeroheline vedur – Piilu.
PERSOON
Hiiumaal sündinud ja kasvanud noor kirjanik, maailmarändur ja sisulooja Susanna Veevo on kirjutanud raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele.