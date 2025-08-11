Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

PÄÄSTE

PÄÄSTE | Metssead jooksid autole ette ja hukkusid

9. augustil kell 5.36 reageerisid päästjad Õngu külas juhtunud liiklusõnnetusele, kus metssead olid jooksnud ette teel liikunud sõiduautole.
Avatar photo
Foto: Eike Meresmaa

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

PÄRITUULES | Jorgen Kuivonen saavutas Prantsusmaal RS Aero maailmameistrivõistlustel 10. koha

Prantsusmaal, Quiberonis aset leidnud RS Aero maailmameistrivõistlused peeti 27. juulist–2. augustini. Üle maailma osales 170 purjetajat, kellest 11 olid Eestist.

4 tundi ago

GALERIID

GALERII | Lestafest pakkus tegevust nii suurtele kui väikestele

9. augustil leidis taas Kõrgessaare sadamas aset Lesta festival. Festivalile andis avalöögi Kunda Linnaorkester.

10 tundi ago

KIRI SAARELT

KIRI NAISSAARELT | Ühe Piilupardi pajatused

“Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh...” Naissaarel, Männiku külas seisab keset hoovi pisike tumeroheline vedur – Piilu.

1 päev ago

PERSOON

NOOR KIRJANIK | Kirjutamine on Susanna Veevo kirg juba lapsest saati

Hiiumaal sündinud ja kasvanud noor kirjanik, maailmarändur ja sisulooja Susanna Veevo on kirjutanud raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele.

1 päev ago