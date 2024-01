ÕNNELIK LUGU | Kaksikvend päästis kaluri jäisest surmast

Esmaspäeva õhtul Orjaku sadamas koos traktoriga läbi jää vajunud kalamees pidas miinuskraadidega vees abi oodates vastu kümmekond minutit.

Läinud esmaspäeval Orjaku sadama lähistelt jäält mõrda nõudma, vajus Aivo Kääramehe traktor jääst läbi. Mees ise sai sõidukist küll välja, kuid jääaugust välja iseseisvalt enam ei pääsenud. Tal kaasas olnud telefoniga helistada oma kaksikvennale Aivarile, kes umbes kümmekond minutit vees olnud venna jääle visatud trossiga UTV abil välja tõmbas.

“Ei mul pole häda mitte midagi – pole köha, pole nohu,” ütles Aivo Kääramees päev pärast juhtunut telefonitsi ajakirjanikule ega süüdista juhtunus kedagi. “Oma viga oli. Läksin muulile liiga ligidale, tundub, et seal on õhem jää.”

Hiiu- ja Lääne päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma ütles, et päästjate saabumise ajaks oli mees juba tuppa sooja viidud ning jäi ootama kiirabi. Alajahtunud mees toimetati kiirabiga Hiiumaa haiglasse kontrolli, kuid lubati hiljem koju.