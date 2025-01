ÕNNELIK JUHUS | Koolivend leidis Hiiu Lehe kaudu koolivenna

Sel nädalal võttis loo autoriga ühendust Jaanus Hunt, kes artiklit lugema sattus: „Surfasin telefonis mereteemalisi artikleid ja äkki oligi Venda pilt mul ekraani peal!“

Jaanus Hunt ja Venda Liivak õppisid koos Tallinna Kalatööstuslikus Merekoolis, aga ajaga kaotasid üksteist silmist.

„Vahepealne aeg on meid pillutanud mööda maailma laiali ja mingit infot koolikaaslaste kohta enamasti pole või on see üsna lünklik,“ kirjutas Jaanus Hunt. „Järsku tohiksin teid paluda, et te annaksite talle edasi minu e-maili aadressi ja telefoninumbri, et ta saaks minuga võimalusel ühendust võtta.“

Venda Liivaku jaoks oli Jaanus Hundi nimi kohe tuttav ning tal oli hea meel, et koolivend ta üles leidis. Väga tänulik oli ka Jaanus Hunt, kes tõdes, et vahel on juhusel meie elus väga suur roll: „On küll parasjagu aega kooliajast möödas, aga häid sõpru sellest ajast on ikka hea kohata. Venda helistas mulle ja meil oli, mida meenutada. Seetõttu veelkord suured tänud Teile.“