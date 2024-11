OKTOOBRI ILM | Oktoobrikuu lõpp oli Hiiumaal eriliselt soe

Heltermaal oli kuu keskmine õhutemperatuur 9,6 kraadi. Heltermaa rannikujaamas on oktoober veel soojem olnud neljal aastal, sama soe 2022. aastal. Ristna rannikujaamas oli kuu keskmine õhutemperatuur 10,8 kraadi ehk 2,5 kraadi normist kõrgem (norm 8,3 kraadi). Pikas vaatlusreas on see soojuselt 4.–6. kohal. Sama soe oli oktoober ka 2020. ja 2006. aastal. Kuu viimane dekaad oli mõlemas seirejaamas eriliselt soe, kummaski jaamas ei ole varem nii sooja oktoobri viimast dekaadi varem olnud. Heltermaal oli õhutemperatuur kolmanda dekaadi keskmisena 9,6 kraadi. Ristnas oli dekaadi keskmine õhutemperatuur 11,0 kraadi ehk 4,4 kraadi normist kõrgem (norm 6,6 kraadi).