Noorpurjetajad harjutasid Toilas üle pea laineid

Läinud nädalavahetusel osalesid klubi kõige pisemad purjetajad LHV karikasarja etapil Ida-Virumaal, Toilas.

Soome lahel võisteldi kahel järjestikusel päeval, mille käigus toimus kokku kaheksa sõitu, neli laupäeval ja neli pühapäeval. Klubist osales 33 paadi arvestuses 8 noorsportlast, kellest nelja lapse jaoks oli võistlus elu esimene.

Võistlusel osalesid Stig Telvik(9), Rosali Pielberg(9), Hugo Oago(10), Eva Susanna Lõhmus(10), Iti Elsa Veronika Volkov(8), Johanna Liis Remmelkoor(11), Emma Meribel Lõhmus(13) ja Hugo Laanmets (9).

Anni Rätsep

Toila ilmastik ja veepealsed olud olid hoopis teised kui laste kodusadamates, milleks on Kärdla ja Orjaku. Tuul tõusis päeva peale tugevaks ning lained kasvasid lastel isegi üle pea. “Kuna purjetamise üks olulisemaid oskusi on kohanemisvõime, oli see lastele väga hea võimalus end proovile panna ja arendad,” ütles treener Anni Rätsep. Võistlussõidud kulgesid ilusti ning parimatele jagati auhindu.

Emma Meribel Lõhmus sai teise päeva lõpuks tüdrukute üldarvestuse kuldmedali ning Hugo Oago, kes esimese päeva järel oli teisel kohul, lõpetas viiendana. Teiste laste tulemused jäid kohtadele 19-31.

LHV karikasari on mõeldud algajatele lastele, et arendada nende võistluskogemusi ja tunnetust. Samuti on sari rohkem vabas ja lõbusas võtmes, kus ei unustata sportlikku professionaalsust.