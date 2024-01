NIMEDE PÕNEV MAAILM HIIUMAAL | Hiiu laste popimad nimed olid Teodor, Lucas ja Olivia

Eelmisel aastal Hiiumaa valda registreeritud lapsed said pea kõik endale erinevad eesnimed. Vaid kolmel lapsel on samas aastakäigus nimekaim.

Väikese mööndusega saab öelda, et eelmisel aastal sündinud vallakodanike seas on kõige populaarsemad nimekujud Lucasest, sest poisslapsed said nimeks ka Luka ja Frank Lucas. Tüdrukute seas lisandus kahele Oliviale ka üks Oliivia.

Iga lapse nimel on oma lugu. Yoko Uma isa Tanel Lips ütles Hiiu Lehele, et pisitüdruku nime valis ema. „Isana olin igati päri, ilus tütarlapse nimi ju,“ ütles Tanel Lips.

Peres on veel poisid Oskar ja Otto Thor.