Neljandat korda vähiga võitlev Tõnis Ülemaantee: Usaldage tohtreid!

Tõnis Ülemaantee (72) teab, mida räägib, kui tohtreid usaldada soovitab. Ta on seljatanud tänu arstide targale tegutsemisele kolm vähkkasvajat, nüüd käib võitlus neljandaga. Seekord on raske tõbi nii kaugele läinud, et vajab ravimit, mida Haigekassa veel ei rahasta.

Veel mõni aeg tagasi oli Tõnisel põhjust arvata, et hiljuti möödunud sünnipäeva ta pidada ei saagi. „Linnatohter ütles, et olen üks imelik mees – pea neljakümne aastaga neli vähki, kusjuures kõik eri paigas ja erineva tüvega,“ rääkis ta. Arstide sõnul käib selliseid patsiente nagu Tõnis, harva. Seekord vajab ta pahaloomulise kasvaja raviks uut ravimit. Kui Mustamäe haigla doktor Tiit Suuroja pakkus välja võimaluse seda katsetada, ta ei kahelnud. Just nimet katsetada, sest ravimi mõju veel hinnatakse. Tõnisel on praegu, kui ta on ühe annuse kätte saanud, parem. Juba on ta pisut kosunud – silmadesse tulnud lootus ning keha natuke tugevam. Teise annuse saab ta detsembri alguses, aga selleks tuleb Tallinna sõita. Lootus on, et varsti saab ta ravimi kätte juba Kärdlas, õnneks on Hiiumaa haiglas võimalused loodud. „Olen linna vahet sõitmisest nii tüdinud,“ ütleb ta, et parema meelega väldiks pikki sõite nii palju kui võimalik.