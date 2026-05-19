NÄHTI DROONI | Kõpu poolsaare kohal tiirutanud droon osales Kevadtormi õppustel

Hiiumaa maakaitse ülem major Tanel Kapper teatas Facebooki grupis Hiiumaa Heaks, et päeva jooksul saadi korduvalt teateid Kõpu kohal lendavast suuremast tiibadega droonist. Tegemist oli Kevadtormi õppusel osaleva drooniga ning ohtu see ei kujutanud.

“Mingi bürokraatliku apsaka tõttu ei saanud ma õigeaegselt infot, et see droon seal lendab,” selgitas Kapper, miks Kaitsevägi ei saanud varem kogukonda teavitada.

Kapper tänas inimesi tähelepanelikkuse eest. Tema sõnul on oluline, et elanikud annaksid ka edaspidi kahtlastest asjadest teada, sest ettevaatlikkus pole tänasel päeval kindlasti liiast.

Õhuvägi kutsub üles märgatud lennuvahenditest teada andma ka rakenduse “Ole valmis” kaudu.