NÄDAL POLITSEIS | Politseile teatati kahtlasest droonist

Liikluses eksiti eelmisel nädalal piirkiiruse nõude vastu ja samuti kasutati telefoni juhtimise ajal. Politseile anti teada ka kolmest liiklusõnnetusest. Ühe juhtumi puhul oli tegemist tagurdamise manöövril eksimisega, teised kaks juhtumit olid sõidukite ja metsloomade kokkupõrked. Õnnetustes keegi vigastada ei saanud.