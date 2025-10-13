Jälgi meid
POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politseile teatati kahtlasest droonist

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja kümme väljakutset, tegi Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ülevaate möödunud nädalast.
Foto: Raul Vinni

Liikluses eksiti eelmisel nädalal piirkiiruse nõude vastu ja samuti kasutati telefoni juhtimise ajal. Politseile anti teada ka kolmest liiklusõnnetusest. Ühe juhtumi puhul oli tegemist tagurdamise manöövril eksimisega, teised kaks juhtumit olid sõidukite ja metsloomade kokkupõrked. Õnnetustes keegi vigastada ei saanud.

