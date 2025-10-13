Liikluses eksiti eelmisel nädalal piirkiiruse nõude vastu ja samuti kasutati telefoni juhtimise ajal. Politseile anti teada ka kolmest liiklusõnnetusest. Ühe juhtumi puhul oli tegemist tagurdamise manöövril eksimisega, teised kaks juhtumit olid sõidukite ja metsloomade kokkupõrked. Õnnetustes keegi vigastada ei saanud.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Politseile teatati kahtlasest droonist
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 15 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja kümme väljakutset, tegi Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ülevaate möödunud nädalast.
