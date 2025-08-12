Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Alkoholijoobes isikud tõmbasid tähelepanu nii praamil kui tänavatel

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 62 erineva korrarikkumisteatega. Väärteomenetlus alustati neist 22 juhtumi puhul ja lahendati 33 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist neli isikut.
Avatar photo
Foto: Raul Vinni

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

PRÜGI TAPAB | Kährik piinles peadpidi klaaspurgis

Metsa alla visatud prügi tekitab uudishimulikkudes loomades ja lindudes suurt huvi. Nii leidis Argo Nurs Õngu maantee äärest kähriku, kes oli klaaspurki uurides peaga...

6 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas käitud äikese ajal? Kas pelgad äikest?

11 tundi ago

SPORT

REGATT | Hiidlased Tallinnas avamerepurjetamise MM-l tiitleid kaitsmas

Pühapäeva õhtul süttis Pirital Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse lipuväljakul olümpiatuli, andes avastardi 8.-16. augustini peetavatele Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustele. Tipptasemel regatt toob Tallinna vetesse 65 jahti...

11 tundi ago

SPORT

HIIUMAA MEISTRID | Oti regatil murti aastaid kestnud ilmaneedus

Kahepäevase võistlusena planeeritud Oti regatt on alates 2020. aastast olnud omamoodi eriline just selle tõttu, et võisteldakse paraku ainult ühel päeval. Küll on teisel...

12 tundi ago