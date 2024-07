MUHU VÄINA REGATT | Hiiumaale sõideti nagu pesumasinas

Bellatrix oli oma võistlusgrupi kiireim nii Tallinn-Kärdla etapil kui Kärdla ringil, mõlemal sõidul oli tuul päris kõva.

„Arvan, et see tugev tuul meie jahile sobib,“ ütles just Kärdla sadamas sildunud Bellatrixi kapten Rauno Pielberg. „Eile sõitsime peaaegu et esimest korda sellises tugevas tuules uute purjedega, võtsime sealt natuke tarkust, täna tegime mingid asjad teistmoodi ja oli veel parem.“Pielbergi sõnul sai talvel sai jahile tehtud oluline uuenduskuur, lisaks uutele purjedele täiustati tekivarustust ja vahetati välja päris palju detaile, et kõik ikka tugeva tuulega vastu peaks.

Dago jahid regatil ORC I klassis juhib peale nelja etappi jaht Olympic Tiit Vihuli meeskonnaga pardal.

ORC II klassis on jaht Kira kapten Tauno Telviku juhtimisel tõusnud 11. kohale.

ORC III klassis on peale kolme etappi esikohal jaht Bellatrix kapten Rauno Pielbergi meeskonnaga, 12. kohal on JK Dago alus WindWalker, mille kapten Taavi Sepp.

ORC IV klassis on jaht Merilane kapten Raigo Pajula juhtimisel 7. ja Roxanna (kapten Jörgen Läänerand) 9. kohal.

Folkbootide klassis on JK Dago Bacchus kapten Olev Oolupiga roolis 2. kohal ja Tšaika kapten Karl Aleks Pajuri juhtimisel on 12.

Regati lõpus toimub mahavise ehk iga jahi lõpparvestusest jääb välja kõige kehvema tulemusega sõit, väiksematel alustel on sõidetud üks etapp vähem, tuulevaikuse jäi tõttu sõitmata Tallinna lühirada.

Regati pikima Tallinna-Kärdla etapi eel ütles Olympicu kapten Tiit Vihul, et Hiiumaa tõmbab neid kiiresti koju. „Meie konkurendid ütlesid, sama, et meil pidavat see eelis olema,“ naeris Pielberg, et tegelikult tegid nad hea sõidu. „Alguses saime spinnakeriga sealt minema, suht oma grupi eesotsas, vastutuulest võtsime ka maksimumi, kannatasime ära.“

Pielbergi sõnul oli see kõva kannatamine, mis lõppkokkuvõttes ka ära tasus. Laine oli nende väiksemat sorti aluse jaoks päris suur ja käis üle jahi niimoodi, et isegi kapten, kes kõige taga roolis, sai läbimärjaks. Need mehed, kes eespool istusid ja jahti kallutasid, aga olid kõik selle aja nagu pesumasinas. „Ühtegi kuiva kohta ei olnud ja jahist võtsime ka paarkümmend liitrit vett välja pärast – ikka kõva torm oli,“ nentis kapten.

Liidrikoha üle oli kapten rõõmus, aga regativõitu veel omaks ei pidanud. „Kindel ei ole siin midagi, kaks etappi on veel jäänud ja Brigitta, eelmise aasta võitja, on [üldarvestuses] teisel kohal,“ sõnas ta.Bellatrixil purjetavad hiidlased, kellest enamus elab saarel. Pielberg ütles, et mõte jaht soetada tuli senise kogemuse pealt: „Varasemalt sõitsime Celiaga, siis tekkis huvi soetada endale oma purjekas ja siis leidsime ühiste huvidega inimesed.“

Koos Pielbergiga purjetavad Bellatrixi meeskonnas Kaspar Kibuspuu, Jonas Kiiver, Villem Reitalu, Andreas Kink ja Taivo Korol. Vahetusmehi neil sel regatil kaasas pole ja hooaja plaan saigi tehtud nii, et Muhu Väina regatt sõidetakse põhimeeskonnaga, kellega sai kokku harjutatud. „Selle nimel me pingutasime,“ ütles Pielberg.

Muide, Rauno pole sugugi ainus Pielberg, kes Muhu Väina regatt sõidab. Onu Meelis Pielberg sõidab kaasa teisel jahtklubi Dago jahil Olympic.

Tallinna ringide järel liidrikohal kodusaare poole teele asunud jahtklubi jaht Olympic kapten Tiit Vihuli juhtimisel jõudis Tallinnast Kärdlasse etapivõiduga. Kärdla ringil Olympicul enam nii hästi ei läinud, koht oli neljas.

„Omaarust tegime nagu hea sõidu ja arvasime, et tuleb tulemus parem, aga ümberarvestatus tõi konkurendid lähemale,“ ütles kapten Vihul neljapäeval pärast Kärdla ringi finišit. „Enda sõiduga oleme rahul ja ise tegime kõik õigesti.“

Vihuli sõnul olid tuuleolud Kärdla ringil nende jahi jaoks väga head, eriti hästi läks aga Tallinna-Kärdla etapp. „Hiiumaa tõmbaski meid kiiresti kohale – olime oma grupist teisena finišis,“ rääkis Vihul.

Olympicu jätkus tuult kogu teekonnaks Tallinnast Kärdlasse erinevalt mõnest konkurendist, kes kusagil Pakri saarte juures jäid kinni tuulevaikuse alasse. „See oli selle päeva omapära – üks väike tsüklon käis üle ja tekitas niisuguse tuuleaugu, millest meie saime mööda,“ selgitas Vihul, et purjetamisel on ka vedamisel oma osa.

Kui 2022. aastal krooniti Olympic Muhu Väina regati võitjaks, siis eelmisel aastal suutis Olympic raskustega võideldes lõpetada regati viiendal kohal. Kapten Vihul ütles toona Hiiu Lehele, et see oli isegi hea tulemus, kuna enne võistlust haigestus kolm meeskonnaliiget ja ühes sadamas sildudes vigastati vastu kivi jahi roolilehte. Tänavusel regatil on Olympicu meeskond eriti suur – eri etappidel kokku sõidab regatti 17 inimest, kes kapten Vihuli sõnul on kõik väga tip-top hakkama saanud. „Kõik on väga tublid ja andekad purjetajad ja teevad oma ülesanded korralikult ära,“ kiitis kapten.

Peale nelja etappi oli Olympic küll veel liidrikohal, kuid jaht Nola, mis Kärdla ringi võitis, tuli nüüd punktiarvestuses neile oluliselt lähemale. „Kui toimub mahavise, siis tal on üks kehv sõit ja kolm head sõitu, meil on nüüd käes kolm head sõitu ja üks natuke kehvem,“ arvutas kapten Vihul, et Nolaga läheb rebimine tihedaks. Kaks sõitu on ees ja need siis otsustavad.

Reedel kihutasid avamerejahid Kärdlast Haapsalu poole, kõige ees suurimad ORC I grupis võistlevad jahid. Kella 15 ajal oli pikalt ees jaht Nola, järgensid Forte, Shadow ja Olympic peaaegu kõrvuti.