MEREMUUSEUMI TEADUR | Teele uurib inimese suhet merega

Lennusadam on majesteetlikult suur. Esimese hooga silm kõike ei hooma. Keset saali kõrgub allveelaev Lembit, teises saali otsas saarlaste Maasilinna laev, sekka kõike muud Eesti ja maailma mereajalooga seotut. Hetkel on Lennusadamas üleval ka näitus laevast Estonia, mis leidis oma viimase sadama Läänemere põhjas 30 aastat tagasi. Hiidlane Teele Saar on koos muuseumijuhi Urmas Dreseniga selle näituse autoriks. Jalutades näituseala tumedates toonides labürindis, laevaga seotud esemete vahel, räägib Teele, kuidas näituse tegemine oli emotsionaalselt keeruline. Laeva ja õnnetusega seotud teemad kütavad siiani kirgi ning väljakutse oli leida laevaga seotud esemeid, mida näidata, sest enamus Estoniaga seotud esemeid läks ju merepõhja.