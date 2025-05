MEILE KIRJUTATAKSE | Hiiumaa helilooja kantaat “Kiigemäel” kõlab Kärdla Kultuurikeskuses

On kujunenud kombeks, et kontsert pealkirjastatakse kava raskuspunktis seisva teose pealkirja järgi. 8. juunil kell 16 toimub Kärdla Kultuurikeskuses Käina naiskoori ja Teaduste Akadeemia naiskoori ühiskontsert just pealkirjas tähendatud nimega. Teema on väga ajakohane, sest kiigekultuur on kadumas ning kui me ennast vabaks laulsime, küll me siis need kiigedki kiikuma laulame.