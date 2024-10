MEESTE TERVISEKUU | Movember ootab Hiiumaa mehi kaasa lööma

Ei ole uudiseks kellelegi, et Eesti mees läheb arsti juurde alles siis, kui voodist enam püsti ei saa. Ning tõsi, et ka siis vaid naise sunnil. Selle tulemiks on karm tõsiasi, et enam kui pooled Eesti tööealised mehed on ülekaalulised, iga viies mees rasvunud ning tervena elatud aastad jooksevad elukaarel otsa viiekümnendate keskpaigaks. Pea iga teine mees arvab oma tervislikud näitajad olevat paremad kui need tegelikult on, aga arsti juurde õigete näitajate kontrolliks ei luba minna suur kangus ja kartus, et avastatakse mõni tõsisem haigus.