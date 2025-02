Kõige rohkem küsiti, kui kaugel on Virtsu ja Rohuküla Tallinnast, kui tihti praamid käivad, kui kaua praamisõit kestab ja maksab, kas piletit on lihtne osta. Seda, et Hiiumaalt ka Saaremaale praamiga saab, peeti enesestmõistetavaks. Kõige minevam messikaup on ikka veel paberkaardid. Ja tahetakse just sellist, kus on näha kõik Lääne-Eesti saared. Aga niisugust pole! Õnneks saime jagada Mo Saarte voldikut, kus peal nii Hiiu-, Saare- ja Muhumaa kui ka Vilsandi, Abruka ja Ruhnu. Aga kui turistile mere peal tühja kohta näitasin ja ütlesin, et siin peaks olema Vormsi ja siin Kihnu, tuli vägisi meelde ilma Hiiumaata Elroni kaart.