Luidja lepik on liiklejatele eluohtlik

20Kärdla-Kõpu maanteel autoga sõitjatel tasub pärast Paopet palvetada. Mere poole jääva Luidja maastikukaitseala, Luidja lepiku, teeäärsetest suurtest puudest on mitmed üksteise otsas ripakil ja tugevam tuuleiil võib need teele murda.

2021. aasta suvel toimusid osavalla­valitsuse korduvate märgukirjade peale suuremad raietööd, mille käigus hullemad ohukohad said lahenduse, kuid juba on tekkinud uued. Praegu on tee ääres mitmes kohas näha tormiga kukkunud puutüvesid. Teele kukkunud tüveosa on eemaldatud, autod kihutavad üle kraavi turritavatest tüvedest lähedalt mööda.