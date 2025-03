LOODUSKESKKOND | Enne elukeskkonna muutmist tuleb teha uuringuid

Elu aluseks on puhas vesi, toit ja õhk. Ja mitte ainult meile – inimestele, vaid ka kõikidele teistele siin planeedil toimetavatele liikidele. Arvestades tänaseid olusid, teame, et kellelgi meil ei lähe hästi. Ökoloogiline kooslus, elupaigad ja liigid kaovad, reostus kasvab, meie tervis halveneb jne. Arvestama peab sellega, et enne meie majandama hakkamist siin saarel oli kõikjal mets, soo, raba ehk ühe sõnaga – loodus. Mitte ühtegi kaevandust, teed, lanki, kuivenduskraavi, alajaama, radarit ega üldse mingeid tehisrajatisi! Tänu sellele tekkiski elamiseks võimalik keskkond. Loodus saab ilma meieta hakkama, aga meie ilma looduseta mitte. Võime endid lohutada, et meie elukeskkonnas on tehismüra, glüfosaati, valgusreostust ja alumiiniumi jms. alla normi. Aga normi oleme ise välja mõelnud ja kehtestanud. Jätkusuutlik tase on null.