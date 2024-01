Kunagise Hiiumaa sidesõlme maja Leigri väljak 9 uus omanik algatas hoone detailplaneeringu, mille eesmärgiks on krundil asuv hoone osaliselt lammutada ja rekonstrueerida, et see ümber ehitada motelliks ja vabaajakeskuseks. Ülejäänud krundile kavandatakse matkaautode ja haagissuvilate parkla.