LAIAST MAAILMAST | Korea tõmbas koeralihaga koomale

Korea parlament keelustas sel nädalal ühehäälselt koerte söögiks kasvatamise ja müügi. Alates aastast 2027 ootavad keelu rikkujaid suured trahvid ja karmid karistused.

Eelmise aasta seisuga oli Lõuna-Koreas endiselt veel üle 1000 nn koerafarmi ja umbes 1600 koeralihale spetsialiseerunud restorani. See arv võib esmapilgul suur tunduda, aga ainuüksi Seoulis on kokku ligi 500 000 restorani. Aastas söödi ära väidetavalt suurusjärgus 400 000 koera. Samas on koeraliha tarbimine aastakümneid siiski nii palju vähenenud, et viimane koeraliha turg suleti äri kokkukuivamise tõttu juba 2018. Küsitluste järgi ei ole ligi 90% korealastest tegelikult kunagi koeraliha söönud ega kavatse seda ka tulevikus teha. Ligi 60% inimestest pooldab koeraliha müügi ja söögi keelamist.