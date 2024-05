EP 2024 | Miks hiidlased on mustereurooplased?

Hiidlased on 0.00214% Euroopa Liidu elanikest, aga võrdselt laua taga Sitsiilia 5 miljoni elaniku või Hispaania El Hierro saare rahvaga, keda on sama palju kui hiidlasi. See väiksena suur olemine teeb Euroopa Liidu päriselt ägedaks. Mulle meeldivad ka euroopalikud väärtused, et meie elulaad ja väärtused põhimõtteliselt erinevad Venemaa omadest. Jah, ma armastan Euroopat.

Saarte erikohtlemine

Hiidlased on tänuväärselt olnud eurovalimistel aktiivsemad. Sellel võib olla seos Hiiumaa ajalooga ja saareelu raskustega, mis on aidanud mõista teistega koos tegutsemise eeliseid. Ajaloost muide euroliidus kunagi ei räägita, sest see lööks kohe kired lõkkele. Vaadatakse ettepoole. Pikas plaanis on ilmselge, et saarte elulaad vajab erikohtlemist. Juba transpordimurede pärast on saared euroopalikus mõttelaadis erilise hoole all. Liidus peab ju ometi olema ühendusteid, eriti noid elutähtsaid!

Saartel on keskkond haavatavam ja sõltub ka ühise mere olukorrast. Tervisest ja haridusest sõltub veel rohkem kui mandril. Eestil tuleb seega seista saarte erikohtlemise eest koos teiste saartega Euroopas. Mida väiksem, seda olulisem on õiglus Euroopa siseturul. Mida väiksem, seda kaalukamad on vahendid transpordiühendusteks. Väikestele on ka bürokraatia vähendamine, töökohtade loomine ja kultuuripärandi kaitse suurema mõjuga. Väikses kohas on keerulisem kaitsta inimeste põhiõigusi. Need on kõik mu südameteemad.

Olulised asjad on peegeldunud ka edukatest eurorahastustest. Kinnistu piiridest laiema mõjuga on olnud nii investeeringud Hiiumaa ametikooli, Selja jõe taastamine, Kärdla sadama- ja maakonna bussiühenduste arendus, keskkonnasäästliku ja tootlikuma põllumajanduse toetused, Kassari puhkekeskus jmt. Ja nüüd Viskoosa, vabandust, Utoopia, mis sai just 2,5 miljonit euroraha ja toob loodetavasti paljudele tulu kultuurituristide rahakottidest. Hea ühisraha kasutus ja vastutustundlik turism ning põllumajandus on hiidlaste kvaliteedimärgid.

Ukraina liitumine elavdab siseturgu

Tulevikus on euroraha Eestile vähem ja seetõttu tuleb seda paremini sihtida. Väiksemad kohad äärte peal peavad saama selgema eelise Harjumaa ees. Uuel europarlamendil on ajalooline ülesanne liita meiega vaba Ukraina. Seal vajatakse samuti euroraha. Eestil on ainult võita Euroopa idapiirile sõjaliselt võimsa ja kogenud Ukraina lisandumisest. Meil on võita uuest suurest turust. Suurem siseturg tähendab rohkem võimalusi ka Hiiumaa turismile ja ekspordile. Euroopa vajab õiglast siseturgu, aga väike Hiiumaa vajab õiglust veel eriti. Majanduse ja töökohtade jaoks on siseturul suurte riikidega võrdsete võimaluste saamine eluküsimus. Et Kärdlast või Emmastest saaks müüa suurele turule täpselt samamoodi nagu Pariisist. Siseturg on euroliidu tuum, Eestist kui väikeriigist valitud parlamendisaadiku vältimatult ülioluline töölõik, mida kahjuks senised saadikud pole piisavalt tõsiselt võtnud. Aga millest oleks just hiidlastel eriti palju võtta.

Bürokraatia asemel usaldus

Euroopa Liit meeldib mulle kokkuleppimiste, konsensuste otsimiste ja igaühe vajadustega arvestamise pärast. See kõik näitab usaldust üksteise vastu. Usaldamatus samas toodab bürokraatiat, soovi kõike lõputute aruannetega kontrollida. Kahjuks keeravad Eesti ametnikud sellele veel vinti otsa. Bürokraatia vähendamisest võidavad ettevõtjad aega päriselt kasulike asjadega tegelemiseks, selle asemel, et kulutada aega täiesti jaburate nõudmistega andmeväljade täitmisele. Bürokraatia vähendamine 75% on vajalik eeldus nii majanduse edendamiseks kui ka aja mõistlikuks kasutamiseks, seega maailmavaate küsimus. Kui ettevõtted on väikesed, aga bürokraatiat kukil sama palju kui suurtel, on see veel eriti ebaõiglane. Eesti peab hakkama päriselt ära kasutama väike- ja keskmiste ettevõtete euroerandeid. Igast eelnõust, mida Euroopa Parlament hääletab, saab ja tuleb bürokraatiat maha lihvida.

Igale valijale oma puu!

Minu eesmärgid Euroopas lähtuvad pikast plaanist Eestile. Et meie sihid oleks selged ja plaanid kindlalt juurega maas, siis istutan igale oma valijale tänutäheks kasvama väikese puu. Väikese puu, mis kasvab suureks. Kui tahad, et Sinu häälest oleks Eestile tegelikult kasu, siis ära valimisi maha maga.