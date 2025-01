KULTUSFILM | Hiiumaal filmitud „Värvilised unenäod” sai uue värvikuue

Virve Aruoja ja Jaan Toominga avangardses meistriteoses põrkavad kokku kaks maailma: Mustamäe kortermajade argireaalsus ja Hiiumaa suvine vabadus. Tegemist on lastefilmi stsenaariumi põhjal loodud improvisatsioonilise ja tähendusrikka filmiga, mis tekitas nõukogude tsensorites sügavat hämmingut. 60-minutiline film, mille üle Tallinnfilmi komisjonides arutleti kokku 54 tundi, jõudis 1975. aastal kinodesse vaid nädalaks.

Jaan Tooming on kirjutanud, et „Värvilised unenäod” ainult tundub olevat lihtne lastefilm, sellesse on kodeeritud sügavam sõnum ja filmi lapsuke kehastab väikerahvaste hinge.

Väikese Kati mängukaaslasteks maal vanaema juures on nii külapoisid kui kogu loodus – loomad ja lilled, tuul ja kivid. Kati loitsib välja päikese ja hõljub lilleväljade ja kogu ilmamaa kohal. Tegelikkuse ja võlumaailma vahel ei ole siin piire. Kas sama mäng on ka linnakodus võimalik? Kati võlumaa võtted toimusid Hiiumaal Kaleste külas.

Filmi operaator on Rein Maran, muusikalise kujunduse lõi Arvo Pärt.

Vaata filmi Arkaadrist.

LOE LISAKS: