Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu aasta puitehitise konkursil on sel aastal ka üks Hiiumaale kerkinud objekt – Kordoni kunstiresidentuur. Hausmasse tsaariaegse piirivalvekordoni kõrvale ehitatud kerge puitehitise arhitektid on Andres Põime, Urmo Vaikla ja Tüüne-Kristin Vaikla. Hooned ehitasid valmis kohalikud ehitusettevõtjad FIE Aivar Oga ja OÜ Willu. Vaiklad on ühtlasi ka Kordoni Kunstiresidentuuri loojad.

Oma lemmikobjekti poolt saab hääletada 2. novembri südaööni. Kõige rohkem hääli kogunud objekt saab endale rahva lemmiku tiitli.