KONTSERT KA HIIUMAAL | Täna algavad traditsioonilised Pärdi päevad

Kontserte annavad Pärdi päevade igaaastased esinejad Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, vokaalansambel Vox Clamantis. Vanalinna Hariduskolleegiumi noortest muusikutest koosnev VHK keelpilliorkester dirigent Rasmus Puuri juhtimisel on professionaalsete Eesti ja väliskollektiivide kõrval veel noor Nargenfestivali külaline, osaledes festivalil teist korda. Väliskülalistest avab festivali Põhjamaade juhtiv barokkorkester Concerto Copenhagen ning taaskord on festivalil külas segakoor Latvija. Solistidena astuvad üles Eesti noored talendid Hans Christian Aavikning klassikatähed Tähe-Lee Liiv ja Marcel Johannes Kits, Andres Kaljuste ning särav sopran Maria Listra. Festivali kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.