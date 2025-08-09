KOLUMNIST | Rahu ja vaikuse väärtustamise vajadusest

Ometi, kuumadel suvekuudel taanduvad just need loodusvarad kaugematesse saarenurkadesse peitu. Külalised, kes ainult higistel päevadel Hiiumaale satuvad, küsivad imestunult, et mis inimtühjast loodusest te räägite, kõik kohad ju telke ja grillihaisu täis. Ja neil on õigus. Rastapatsidega rattamatkajaid ja hea helisüsteemiga autoelamuid jagus sel suvel ka üsna kõrvalistesse kohtadesse.