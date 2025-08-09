Jälgi meid
KOLUMNIST | Rahu ja vaikuse väärtustamise vajadusest

Veel paar nädalavahetust ja Hiiumaale saabuvad jälle rahu ja vaikus. Hindamatud väärtused, mida me võõrastele Hiiumaa kui sihtkoha lugu jutustades põhiliselt rõhutame.

Kolumnist Jaano Martin Ots. | Foto: Raul Vinni

Ometi, kuumadel suvekuudel taanduvad just need loodusvarad kaugematesse saarenurkadesse peitu. Külalised, kes ainult higistel päevadel Hiiumaale satuvad, küsivad imestunult, et mis inimtühjast loodusest te räägite, kõik kohad ju telke ja grillihaisu täis. Ja neil on õigus. Rastapatsidega rattamatkajaid ja hea helisüsteemiga autoelamuid jagus sel suvel ka üsna kõrvalistesse kohtadesse. 

