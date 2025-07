KOLUMNIST | Kehv suusailm kui saarerahva visaduse proovikivi

Planeedi ülekuumenemisega võideldes on kliimaministeerium suutnud Eesti tänavust suve lopsakate vihmade ja vingete tuultega tublisti jahutada. See-eest on valitsuse maksutõusud hindadele hagu alla pannud ja kokkuvõttes on kõik tasakaalus, kui läbi musta huumoriprisma vaadata.