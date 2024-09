KOLLANE LAEV | Muusikakoolid alustasid hooaega

Käina huvikooli direktori Ly Meldorfi sõnul on neil praegu täitsa vahva minihuvikool, kus õpetajad mahuvad käima ainult teatud päevadel. Mõni õpetaja annab oma tunde ka mujal, näiteks Käina koolimajas.

Üks näide, et ruumi napib, oli direktoril võtta 6. septembri avaaktuselt, kui osa inimesi pidi õues istuma, sest majja enam ei mahtunud.

„Ütlesin Hergo Tasujale ka, et ei tahaks liiga tubli olla, siis vald vaatab, et saame nii väikeste ruumidega hakkama ja pole maja vajagi,“ ütles Meldorf muigamisi.

Eelmisel nädalal tulid õpilased noortekeskusesse ja maja sai paksult rahvast täis. „Siis oli päris keeruline,“ tõdes Meldorf. Nimelt jagab huvikool endise ambulatooriumi ruume Käina noortekeskusega.

Kitsad olud

Direktor rääkis seda esmaspäeval, enne õppeaasta esimeste tundide algust, kui polnud veel kogemust, kuidas kõik praktikas olema hakkab.

„Väga kitsad tingimused on, aga oleme tohutult tänulikud, et saame kõik koos olla,“ lisas direktor.

Kitsastest oludest rohkemgi kartsid nad, et peavad minema tunde andma üle Käina erinevatesse majadesse laiali. „Siis see kool oleks hakanud vaikselt lagunema – kõige olulisem, et saame üksteist toetada ja koos olla,“ lausus direktor.

Halb oleks olnud ka see, kui lapsed oleks pidanud jooksma Käina vahel edasi-tagasi ühest tunnist teise. „Kui uue Kärdla kooli ehitus oli, siis oli näha, et see tegelikult ei mõju hästi, nii et see oli meie endi valik, et me pigem oleme seal väiksemates tingimustes,“ lisas ta.

Käina huvikooli kolmes osakonnas on täidetud 164 õppekohta ja tunde annab kokku 12 õpetajat. Muusikaosakonnas õpib 73 last ja töötab üheksa õpetajat, kunstiosakonnas on 26 õpilast ja üks õpetaja, tantsuosakonnas 65 õpilast ja kaks õpetajat.

Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi. Reklaam. Lugemise jätkamiseks palun liigu edasi.

Lapsi juurde

Kärdla muusikakooli avaaktus peeti 2. septembril värske fassaadiremondi ja kollase värvikuue saanud koolimaja ees, mida koolijuht hellitavalt kollaseks laevaks nimetab.

„Et see maja saaks täis muusikat, kultuurisündmusi, mis teineteist täiendavad ja loovad sellesse imelisse majja õhkkonna, millesse rõõmuga sisenetakse ja rõõmuga väljutakse – parema inimesena,“ soovis muusikakooli direktor Raili Kaibald.

Muusikakoolil on selja taga väga sündmusterohke suvi: toimusid muusikafestivalid, majas käis palju pilliharjutajaid, kooli vilistlasi ja lihtsalt külastajaid.

Suurem muutus alanud õppeaastal on liitumine Stuudiumi keskkonnaga, et kogu kooliperel oleks info nii õppetöö kui sündmuste ajakava kohta.

Kärdla muusikakoolis töötab sel õppeaastal üheksa õpetajat, üks õpetaja on lapsepuhkusel.

Kooli olemasolevale 23 õpilasele lisandus sel õppeaastal 16, neist 12 esimesse klassi ja 4 õpilast pilliga eelkooli. Kokku õpib Kärdla muusikakoolis praegu 39 last. Oktoobris avatakse ettevalmistusklass ja loodetavasti lisandub siis kooliperre veel noori muusikahuvilisi.

Direktor Raili Kaibald loodab muusikakooli õpilaste arvu aasta-paariga kasvatada 50–60ni.