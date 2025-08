KOHVIKUTEPÄEVA KOLMAS PÄEV | Kärdla kodukohvikud meelitasid kohaliku toidu ja retroga

Mõned minutid enne laupäeva südapäeva on Vabrikuväljakul kuulda mootorrataste kurjakuulutavat mürinat. Rivi juhtival külgkorvil lehvib motoklubi lipp. Muuseumi ja Tuuru maja eest sõidab läbi korralik kolonn, mis teatab valjult, et kohvikutepäev Kärdlas on alanud.