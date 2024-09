KOHALIK LEHT | Demokraatia alustala meie kogukonnas

Meie jaoks Hiiu Lehes see ometi triviaalne ei ole. Vastupidi. Kui kaks ja pool aastat tagasi oli Hiiu Lehe saatus juuksekarva otsas, siis oli lehe päästmise algatajate jaoks selge, et saare kohaliku lehe sulgemine oleks pöördumatu ja kahju sellest korvamatu. Õppetunde, mida kohaliku lehe lõpp kohalikule elule tähendab, leidub kahjuks kogu maailmast palju. Sotsiaalmeedia on söönud ära inforuumi, internetihiiud reklaamituru, lehed kaovad. Tulemuseks on kogukondade polariseerumine, valeinfo võidukäik ja demokraatia allakäik. Uuringutega on tuvastatud selge seos näiteks kohaliku lehe tiraaži ja kogukonna valimisaktiivsuse vahel – mida vähem inimesi loeb oma kodukandi lehte, seda vähem käivad nad valimas, seda väiksem demokraatlik kontroll võimukandjate tegude üle. Veel hullem on olukord „uudiskõrbedes“, kus enam kohalikku lehte üldse ei ole. Maad võtab ükskõiksus, omakasupüüdlikud ja võimuahned kodanikud saavad avalikkuse eest varjatult oma asju ajada, kõigi teiste heaolu arvel.