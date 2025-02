KIRI OSMUSSAARELT | Saare elust närvikõdi ei puudu

Osmussaar on väga teistmoodi koht. Ega tal Hiiumaaga suurt midagi ühist pole, kui see, et nad mõlemad on merega ümbritsetud ja inimesed tunnevad üksteist. Erinevalt mandrist, kus võid olla tuhandepealises kontserdipublikus ilma ühtegi tuttavat kohtamata.